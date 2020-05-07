''Galatasaray ismi gurur veriyor''

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, altyapısından çıktığı ve şampiyonluklar yaşadığı Galatasaray ile isminin anılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

46 yaşındaki çalıştırıcı, "Altyapısından çıkıp uzun yıllar formasını giydiğim takımla adımın anılması normal ve çok güzel. Bu benim için büyük gurur verici. Şu anda tek hedefim Başakşehir" şeklinde konuştu. Okan Buruk sarıkırmızılı formayla 280 maça çıkarken 40 gol, 48 asist yapmış 14 kupa kazanmıştı.

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