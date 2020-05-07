07 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Karpuzlu Falcao ailesi

Karpuzlu Falcao ailesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Aslan'ın Kolombiyalı yıldızı , ailesiyle birlikte zamanını verimli geçiriyor. Eşi Lorelei Taron'un yaptığı paylaşımda kızlarıyla birlikte karpuz yiyen Kolombiyalı aile, renkli pozlar vererek binlerce beğeni aldı.

Aslan'ın Kolombiyalı yıldızı , ailesiyle birlikte zamanını verimli geçiriyor. Eşi Lorelei Taron'un yaptığı paylaşımda kızlarıyla birlikte karpuz yiyen Kolombiyalı aile, renkli pozlar vererek binlerce beğeni aldı.
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