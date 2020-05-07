07 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Beni sakatlık yaktı

Beni sakatlık yaktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Galatasaray'da 1 sezon forma giyen Latovlevici, sakatlıklar dolayısıyla istediği performansı gösteremediğini söyledi.

Galatasaray'da 1 sezon forma giyen Latovlevici, sakatlıklar dolayısıyla istediği performansı gösteremediğini söyledi. Cimbom'da 15 maça çıkan Rumen sol bek, "Galatasaray kariyerim sakatlıklarla başladı. Önce çenemden sakatlandım sonra kaslarım zedelendi. Sakatlıktan çıkıp baskı altında oynamak kolay değildi" yorumunda bulundu.
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