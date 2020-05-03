Terim yer almayacak

03 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

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GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Ligin başlamasıyla ilgili 12 Haziran tarihi hedef seçilirken takımların bir bir idmanlara başlaması bekleniyor.

Ligin başlamasıyla ilgili 12 Haziran tarihi hedef seçilirken takımların bir bir idmanlara başlaması bekleniyor. Galatasaray'da teknik direktör 'in talebi doğrultusunda 12 Mayıs'ta 5'erli gruplar halinde Florya'da çalışmalara başlayacak. 15 Mart'ta oynanan maçının ardından evlerine kapanan sarı-kırmızılılar bireysel idmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlar.
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