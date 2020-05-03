03 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Hasan Şaş Adana’ya gidecek

GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

ve 'nın 'Galatasaray'dan ayrılacakları' şeklindeki haberler sıcaklığını korurken Şaş için iddiası ortaya atıldı.

ve 'nın 'Galatasaray'dan ayrılacakları' şeklindeki haberler sıcaklığını korurken Şaş için iddiası ortaya atıldı. Terim'in yardımcılığını yapan ve bir süredir tek başına takım çalıştırmak isteyen Hasan Şaş'ın doğup büyüdüğü şehre dönmeye hazırlandığı ifade edildi. Adanaspor, 1. Lig'de düşme hattında yer alıyor.
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