29 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Evde idman yetmez!

Evde idman yetmez!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

G.Saray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali ülkesinde, Sportivo Radio'ya konuşurken çarpıcı açıklamalar yaptı.

G.Saray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali ülkesinde, Sportivo Radio'ya konuşurken çarpıcı açıklamalar yaptı. Bartali, eve kapanan oyuncuları zor bir dönemin beklediğine işaret ederek, "Hasarı sınırlamaya çalışıyoruz. Oyunculara aletler götürmemize rağmen evde antrenman tek başına yeterli değil" dedi.

SAKATLIKLAR ÇOK OLACAK

Bartali ekstra oynanacak sezon için bir aylık çalışmanın yeterli olmayacağını da ifade etti. İtalyan kondisyoner şöyle devam etti: Bir aylık hazırlık süreci yeterli olmayacaktır. Daha fazla tendon sakatlığı olacak.

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