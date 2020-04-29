29 Nisan 2020, Çarşamba
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Evde idman yetmez!
G.Saray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali ülkesinde, Sportivo Radio'ya konuşurken çarpıcı açıklamalar yaptı.
G.Saray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali ülkesinde, Sportivo Radio'ya konuşurken çarpıcı açıklamalar yaptı. Bartali, eve kapanan oyuncuları zor bir dönemin beklediğine işaret ederek, "Hasarı sınırlamaya çalışıyoruz. Oyunculara aletler götürmemize rağmen evde antrenman tek başına yeterli değil" dedi.
SAKATLIKLAR ÇOK OLACAK
Bartali ekstra oynanacak sezon için bir aylık çalışmanın yeterli olmayacağını da ifade etti. İtalyan kondisyoner şöyle devam etti: Bir aylık hazırlık süreci yeterli olmayacaktır. Daha fazla tendon sakatlığı olacak.
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