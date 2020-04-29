Onyekuru krizi
Monaco kiralık sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Henry Onyekuru'yu Fransa'ya çağırdı. Galatasaray yönetimi ise FIFA'nın sözleşmelerin ligler bitene kadar uzatılacağı ile ilgili bilgiyi Monaco ile paylaştı.
Monaco kiralık sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Henry Onyekuru'yu Fransa'ya çağırdı. Galatasaray yönetimi ise FIFA'nın sözleşmelerin ligler bitene kadar uzatılacağı ile ilgili bilgiyi Monaco ile paylaştı. Ancak Monaco bu bilginin bir bağlayıcılığı olmadığını, Onyekuru'nun 31 Mayıs'tan sonra Galatasaray'la herhangi bir bağının kalmayacağını iletti. Galatasaray'ın, Monaco'nun Onyekuru'yu dönmeye zorlaması durumunda konuyu FIFA'ya taşımayı düşündüğü gelen bilgiler arasında…
DÖNMEM!
Onyekuru, G.Saray ve Monaco'nun restleşmesinde sarı-kırmızılı takımdan yana tavır aldı. Sezonu tamamlamak ve sarı-kırmızılı kulüpte kalmak isteyen Nijeryalı futbolcunun, Monaco'ya dönmeyeceğini ilettiği belirtiliyor.
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