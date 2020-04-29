Fatih Terim'in son hedefi!

Lemina ve Seri’nin ayrılma ihtimali nedeniyle arayışlarını sürdüren tecrübeli teknik adam, Hollandalı futbolcunun takibe alınmasını istedi. Gelmesi zor görünse de son ana kadar şartların zorlanmasını talep etti.

Lemina ve Jean Michael Seri'nin ayrılma ihtimali teknik direktör Fatih Terim'i hem ön libero hem de 8 numara oynayacak bir oyuncu arayışlarına itti. Tecrübeli teknik adam, Atiba ve Jose Sosa'nın karışımı olan aynı zamanda Felipe Melo gibi golcü bir isim arıyordu. Terim, Atiba gibi sürekli oyunun içinde kalan, Sosa gibi oyunun yönlendirici bölümünü iyi oynayan ve Melo gibi de golcü ismi Hollanda'da buldu. Bu isim de AZ Alkmaar takımında ön libero oynamasına rağmen 25 maçta 11 gol atan Teun Koopmeiners...

SON ANA KADAR BASKI YAPILACAK

22 yaşındaki genç oyuncunun bir başka özelliği ise sol ayaklı olması... Terim'in Hollanda Ligi'nde parlayan bir oyuncuyu ülke dışına çıkarmanın zor olduğunu kabul ettiği ancak scout ekibinden ve yönetimden sürprizi kovalamalarını istediği gelen bilgiler arasında… Mario Lemina ve Jean Michael Seri'yi yeniden kiralamak için son ana kadar uğraşacak olan sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da Koopmeiners'ı transfer edebilmek için fırsat kollayacak. Genç yetenek, kiralık ve satın alma opsiyonu ile alınmaya çalışılacak. Galatasaray gibi büyük ve hedefi olan bir kulüpte tecrübe kazanması için Alkmaar'a baskı yapılacak.

16 GOL ATTI

Alkmaar'ın altyapısından çıkan Teun Koopmeiners bu sezon toplamda 42 maçta forma giydi, 16 gol atıp, 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

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