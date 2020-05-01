01 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

''Fatih Terim'in bendeki yeri ayrı''

''Fatih Terim'in bendeki yeri ayrı''
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Ujfalusi, kariyerine etki eden teknik direktörleri açıkladı.

Çek efsane, "Beni futbola ve milli takıma kazandıran Karel Brückner var. Sonra beni sağ kanatta kullanan Cesare Prandelli var. O olmasaydı tüm kariyerim boyunca stoper oynardım. Son olarak da Fatih Terim... Onun da ayrı bir yeri var" ifadelerini kullandı.

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