27 Nisan 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Michael Seri şoku!
Galatasaray'da 31 Mayıs'ta kiralık sözleşmesi biten Jean Michel Seri'nin kendisini psikolojik olarak hazır hissetmediği için ligin geri kalan kısmında oynamak istemediği iddia edildi.
Galatasaray'da 31 Mayıs'ta kiralık sözleşmesi biten Jean Michel Seri'nin kendisini psikolojik olarak hazır hissetmediği için ligin geri kalan kısmında oynamak istemediği iddia edildi. Bir süre önce Fulham'ın bonservisini 18 milyon euro'da 10 milyon euro'ya indirmeyi teklif ettiği Fransız oyuncunun, mental olarak sezonu kapattığı menajeri tarafından Galatasaray kulübüne iletildi. Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Michael Seri'yi ikna etmek için Terim'in oyuncuyla bir görüşme yapacağı öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...