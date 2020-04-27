Michael Seri şoku!

Galatasaray'da 31 Mayıs'ta kiralık sözleşmesi biten Jean Michel Seri'nin kendisini psikolojik olarak hazır hissetmediği için ligin geri kalan kısmında oynamak istemediği iddia edildi.

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Galatasaray'da 31 Mayıs'ta kiralık sözleşmesi biten Jean Michel Seri'nin kendisini psikolojik olarak hazır hissetmediği için ligin geri kalan kısmında oynamak istemediği iddia edildi. Bir süre önce Fulham'ın bonservisini 18 milyon euro'da 10 milyon euro'ya indirmeyi teklif ettiği Fransız oyuncunun, mental olarak sezonu kapattığı menajeri tarafından Galatasaray kulübüne iletildi. Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Michael Seri'yi ikna etmek için Terim'in oyuncuyla bir görüşme yapacağı öğrenildi.