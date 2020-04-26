26 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Michael Seri de ucuzladı

Michael Seri de ucuzladı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.04.2020

Mario Lemina gibi Michael Seri için de benzer bir teklif gelmişti. , Fulham'ın Seri'nin bonservisinde yer alan 18 milyon euro'luk opsiyonu 10 milyon euro'ya indirmeye hazır olduğunu yazmıştı.

Mario Lemina gibi Michael Seri için de benzer bir teklif gelmişti. , Fulham'ın Seri'nin bonservisinde yer alan 18 milyon euro'luk opsiyonu 10 milyon euro'ya indirmeye hazır olduğunu yazmıştı. İki oyuncunun ortaya koyduğu futboldan memnun olan Galatasaray, Lemina ve Seri ile devam etmek istiyor. Ancak bu maliyetlerin nasıl karşılanacağı şimdilik bilinmiyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Flaş itiraf! ''50 milyon dolar da versen G.Saray'a gelmem Flaş itiraf! ''50 milyon dolar da versen G.Saray'a gelmem"
Semih Kaya'dan müthiş performans! Single teklifi geldi Semih Kaya'dan müthiş performans! Single teklifi geldi
Galatasaray'dan Arda Turan bombası! Galatasaray'dan Arda Turan bombası!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör