26 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Babel ile maaş krizi

Babel ile maaş krizi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Ajax'ın kiralık sözleşmesini feshettiği, ile Galatasaray arasında problem çıktı. Ajax'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi üzerine Hollandalı oyuncu, Mayıs sonuna kadar olan hak edişlerinin Galatasaray tarafından ödenmesini istedi.

Ajax'ın kiralık sözleşmesini feshettiği, ile Galatasaray arasında problem çıktı. Ajax'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi üzerine Hollandalı oyuncu, Mayıs sonuna kadar olan hak edişlerinin Galatasaray tarafından ödenmesini istedi. Kendisinin Galatasaray'ın oyuncusu olduğunu söyledi. Galatasaray yönetimi ise kendisinden bonservis istemediklerini, istediği takıma gidebileceğini söyledi.
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