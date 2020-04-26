G.Saray’ı adres gösterdi

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Arap takımlarıyla anılan Radamel Falcao'nun ayrılması durumunda Galatasaray'ın yerine almayı düşündüğü iddia edilen Hulk, Portekiz'de Sports TV'ye konuştu.
Arap takımlarıyla anılan Radamel Falcao'nun ayrılması durumunda Galatasaray'ın yerine almayı düşündüğü iddia edilen Hulk, Portekiz'de Sports TV'ye konuştu. Yıldız oyuncu, Porto'nun her zaman kalbinde yeri olduğunu belirtse de dönmesiyle ilgili bir görüşmenin olmadığını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kendisi için her zaman farklı bir duygu olduğunu belirten Hulk, "Belki bir kez daha o şansı yakalarım" diyerek açık kapı da bıraktı. Sport TV, 33 yaşındaki Brezilyalı golcüye, Galatasaray'ın hayaline kavuşma şansı verebileceğini kaydetti. Ancak Brezilyalı oyuncunun bunu yapmak için kazancından ciddi bir indirimde bulunması gerektiği de hatırlatıldı.
KİME GİDECEK?
Hulk'un Shanghai ile sözleşmesi aralık ayında sona eriyor. Çin'den ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı futbolcunun, hangi takıma gideceği büyük bir merakla bekleniyor.
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