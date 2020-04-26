26 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

G.Saray’ı adres gösterdi

G.Saray’ı adres gösterdi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.04.2020

Arap takımlarıyla anılan 'nun ayrılması durumunda Galatasaray'ın yerine almayı düşündüğü iddia edilen , Portekiz'de Sports 'ye konuştu.

Arap takımlarıyla anılan 'nun ayrılması durumunda Galatasaray'ın yerine almayı düşündüğü iddia edilen , Portekiz'de Sports 'ye konuştu. Yıldız oyuncu, Porto'nun her zaman kalbinde yeri olduğunu belirtse de dönmesiyle ilgili bir görüşmenin olmadığını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kendisi için her zaman farklı bir duygu olduğunu belirten Hulk, "Belki bir kez daha o şansı yakalarım" diyerek açık kapı da bıraktı. Sport TV, 33 yaşındaki Brezilyalı golcüye, Galatasaray'ın hayaline kavuşma şansı verebileceğini kaydetti. Ancak Brezilyalı oyuncunun bunu yapmak için kazancından ciddi bir indirimde bulunması gerektiği de hatırlatıldı.

KİME GİDECEK?

Hulk'un Shanghai ile sözleşmesi aralık ayında sona eriyor. Çin'den ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı futbolcunun, hangi takıma gideceği büyük bir merakla bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Flaş itiraf! ''50 milyon dolar da versen G.Saray'a gelmem Flaş itiraf! ''50 milyon dolar da versen G.Saray'a gelmem"
Semih Kaya'dan müthiş performans! Single teklifi geldi Semih Kaya'dan müthiş performans! Single teklifi geldi
Galatasaray'dan Arda Turan bombası! Galatasaray'dan Arda Turan bombası!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör