Fatih Terim’den Gaich için Barcelona cevabı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözü Adolfo Gaich'te… Falcao indirime yanaşmazsa Gaich gibi geleceğe yatırım olacak bir futbolcu istiyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözü Adolfo Gaich'te… Falcao indirime yanaşmazsa Gaich gibi geleceğe yatırım olacak bir futbolcu istiyor. Son birkaç gündür 21 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu, Barcelona ve Roma gibi devlerin istediği iddiaları ise Terim'i rahatsız etmedi. Tecrübeli teknik direktör, "Bu tarz oyuncuların menajerleri rakam yükseltmek için büyük takımların isimlerini anarlar. Sakın takibi bırakmayın" dediği öğrenildi.