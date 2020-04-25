Galatasaray'da flaş maaş indirimi kararı! Marcao indirimden muaf

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada futbol kulüpleri maddi anlamda olumsuz etkilenmişti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde bu süreçte mali kaybın 105 milyon TL olduğunu açıklamıştı. Bu süreçte oyunculardan fedakarlık bekleyen yönetim, Marcao'yu bu uygulamadan muaf tutma kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da yönetim, yıllık ücretleri düşürmek için harekete geçerken tek istisna Marcao oldu... Portekiz ekibi GD Chaves'ten 4 milyon Euro bedelle alınan ve bu sezon 800 bin Euro'ya oynayan 24 yaşındaki oyuncu, performansı ile de takımın en iyi isimlerinden.

Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden beri 1 yılda sakatlığı nedeniyle sadece 1 maç kaçıran Marcao, 800 bin Euro garanti ücreti ile yedeği Ahmet Çalık'tan bile ucuza oynuyor.

Sabah'ın haberine göre yönetim, mevcut sözleşmeler üzerinden yeni sezonda oyuncularından yüzde 20 ila 30 arasında indirim istemeye hazırlanırken, 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı feda planlamasına dahil edilmeyecek. Ücretinde değişiklik yapılmayacak Marcao'nun düşük maliyeti takımdakilere de örnek gösterilecek.

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