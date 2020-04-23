23 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

NBA’de olsa forması asılırdı

NBA’de olsa forması asılırdı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

Galatasaray'ın eski kalecilerinden Orkun Usak, 'ın hak ettiği değeri görmediğini söyledi. Usak, "Galatasaray NBA takımı olsaydı Arda Atletico'ya 13 milyon euro'ya gittiğinde formasını salonun üstüne çekip onu efsane yaparlardı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski kalecilerinden Orkun Usak, 'ın hak ettiği değeri görmediğini söyledi. Usak, "Galatasaray NBA takımı olsaydı Arda Atletico'ya 13 milyon euro'ya gittiğinde formasını salonun üstüne çekip onu efsane yaparlardı" ifadelerini kullandı.
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