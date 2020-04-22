22 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Mariano: Planım Brezilya

Mariano: Planım Brezilya
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Sezon sonu yolların ayrılacağı Mariano, "Planım Brezilya'ya geri dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum ve ailem de öyle. Şu andan keyif alıyorum. Dört yıl daha üst düzey oynayacak fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'da bazı kulüplerle görüştüm" dedi.

Sezon sonu yolların ayrılacağı Mariano, "Planım Brezilya'ya geri dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum ve ailem de öyle. Şu andan keyif alıyorum. Dört yıl daha üst düzey oynayacak fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'da bazı kulüplerle görüştüm" dedi.

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