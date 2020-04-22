Sezon sonu yolların ayrılacağı Mariano, "Planım Brezilya'ya geri dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum ve ailem de öyle. Şu andan keyif alıyorum. Dört yıl daha üst düzey oynayacak fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'da bazı kulüplerle görüştüm" dedi.

Sezon sonu yolların ayrılacağı Mariano, "Planım Brezilya'ya geri dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum ve ailem de öyle. Şu andan keyif alıyorum. Dört yıl daha üst düzey oynayacak fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'da bazı kulüplerle görüştüm" dedi.

DİĞER