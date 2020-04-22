22 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Mario Lemina çok özlüyor

Mario Lemina çok özlüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayı yeşil sahalarda yeniden giymek için can atıyor.

'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayı yeşil sahalarda yeniden giymek için can atıyor. 26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesaplarından formasını, Aslantepe'yi ve çıktığı maçlardan kesitleri paylaşarak adeta hasret gideriyor. Galatasaray marşlarının yer aldığı klipleri yayınlayan yıldız orta saha, taraftarlarla olan özlemini mesajlaşarak gidermeye çalışıyor.

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