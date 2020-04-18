18 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Onyekuru'da yine kriz kapıda

Sezon başında Monaco'nun Eveton'dan 13,5 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı ve devre arasında Galatasaray'a 6 aylığına kiraladığı Onyekuru'yu satış listesine koyacak…

Onyekuru'da yine kriz kapıda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

'a Fransız ekibi Monaco'dan şok eden haber geldi… Sarı- Kırmızılılar'ın sezon başında kiraladığı Onyekuru sezon sonunda satış listesine konacak...

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