Yardım ederim

Ömer Bayram Hollanda basınına konuştu. 28 yaşındaki sol bek, "İki tıkla istediğimi sipariş ediyorum. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Benim durumumda olmayıp zorlananlara yardım etmek istiyorum" dedi.

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GALATASARAY HABERLERİ

Ömer Bayram Hollanda basınına konuştu. 28 yaşındaki sol bek, "İki tıkla istediğimi sipariş ediyorum. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Benim durumumda olmayıp zorlananlara yardım etmek istiyorum" dedi.