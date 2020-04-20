20 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

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Yardım ederim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Ömer Bayram Hollanda basınına konuştu. 28 yaşındaki sol bek, "İki tıkla istediğimi sipariş ediyorum. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Benim durumumda olmayıp zorlananlara yardım etmek istiyorum" dedi.

Ömer Bayram Hollanda basınına konuştu. 28 yaşındaki sol bek, "İki tıkla istediğimi sipariş ediyorum. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Benim durumumda olmayıp zorlananlara yardım etmek istiyorum" dedi.
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