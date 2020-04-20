Alex’ten halefine tam puan! "Mutlaka alın..."
Sarı-Lacivertli kurmaylar 20 yaşındaki Mauro Junior’un kasetlerini Alex’e izlettirip görüş istedi. Junior'a hayran kalan Alex De Souza, "Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. Mutlaka alın" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak için uğraş verdiği PSV'nin 20 yaşındaki Brezilyalı 10 numarası Mauro Junior'un kasetleri efsane kaptan Alex de Souza'ya izlettirildi. Efsane kaptan, "Yeni Alex" olarak lanse edilen Mauro Juniors'a hayran kaldı.
YAŞINDAN DAHA OLGUN
Alex 'Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. 20 yaşında ama yaşından çok olgun. Mutlaka alınmalı. Uzun yıllar hizmet eder" ifadesini kullandı.
ALEX YARDIM İÇİN HAZIR
Efsane kaptan, kendisi gibi sol ayaklı olan Brezilyalı 10 numara için gerekirse kendisinin de ikna için yardımcı olabileceğini söyledi. Yönetim de bunun üzerine girişimlerini hızlandırdı.
12 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
6 Mayıs 1999 doğumlu olan Mauro Juniors'un PSV ile 2022 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollanda'nın Heracles takımında kiralık oynayan Junior busezon 6 gol ve 6 asiste imza attı.
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