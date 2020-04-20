20 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Falcao dua istedi

Falcao dua istedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan , ülkesi Kolombiya için dua çağrısında bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle zor dönemlerden geçen ülkesi için halkından yardım isteyen Falcao, herkesi aynı saatte dua etmesi için açıklama yaptı.

Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan , ülkesi Kolombiya için dua çağrısında bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle zor dönemlerden geçen ülkesi için halkından yardım isteyen Falcao, herkesi aynı saatte dua etmesi için açıklama yaptı.
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