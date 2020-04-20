20 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a transferde dev rakip!

Fransızlar, Cimbom'un gözdesi Mısırlı yıldızı Ligue 1'den iki kulüp ve Belçika'dan Anderlecht'in istediğini yazdı.

Galatasaray'a transferde dev rakip!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.04.2020

Yeni sezon öncesi 'ın en büyük transfer hedefi durumundaki Trezeguet konusunda endişe verici gelişmeler yaşanıyor…

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray... Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...
Ne yaptın Falcao! UEFA resmen... Ne yaptın Falcao! UEFA resmen...
G.Saray'ın ilgilendiği isim için şok sözler! Türkiye'ye giderse kariyeri bitebilir G.Saray'ın ilgilendiği isim için şok sözler! "Türkiye'ye giderse kariyeri bitebilir"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör