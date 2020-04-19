19 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Olmuyor!

Olmuyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Bu sezon gösterdiği çıkışla dikkatleri çeken Ömer Bayram, taraftarsız futbolun zevk vermediğini söyledi.

Bu sezon gösterdiği çıkışla dikkatleri çeken Ömer Bayram, taraftarsız futbolun zevk vermediğini söyledi. Gurbetçi oyuncu, "Taraftar olmayınca, gerçekten heyecan da olmuyor. Seyircisiz , futbol değil" dedi.
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