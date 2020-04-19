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GALATASARAY

Galatasaray'a çifte müjde!

Aslan'a çifte müjde!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Nottingham, ’e çıkarsa Mbaye Diagne için Galatasaray'a 7 milyon pound önerecek. , eski yıldızı 'u bonservisiyle satmak için de ile pazarlık masasına oturdu.

'un kiralık gönderdiği ile Diagne'ye talipler var. Championship'te yer alan Nottingham Forest'in menajeri Sabri Lamouchi, 'e çıkarlarsa Mbaye Diagne için 7 milyon poundluk bir teklif sunabileceklerini kaydetti.

Ocak 2019'da 'a 1.5 yıllığına kiralanan ve sezon sonu dönmesi beklenen Maicon içinse pazarlıklar başladı. Arap basını, transferin 3.5 milyon euro'ya biteceğini yazdı.

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