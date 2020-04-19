Galatasaray'a çifte müjde!

Nottingham, Premier Lig’e çıkarsa Mbaye Diagne için Galatasaray'a 7 milyon pound önerecek. Cimbom, eski yıldızı Maicon'u bonservisiyle satmak için de Al Nasr ile pazarlık masasına oturdu.

Cimbom'un kiralık gönderdiği Maicon ile Diagne'ye talipler var. Championship'te yer alan Nottingham Forest'in menajeri Sabri Lamouchi, Premier Lig'e çıkarlarsa Mbaye Diagne için 7 milyon poundluk bir teklif sunabileceklerini kaydetti.

Ocak 2019'da Al Nasr'a 1.5 yıllığına kiralanan ve sezon sonu dönmesi beklenen Maicon içinse pazarlıklar başladı. Arap basını, transferin 3.5 milyon euro'ya biteceğini yazdı.

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