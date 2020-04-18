18 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Sekidika şanslıymış

Sekidika şanslıymış
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Jesse Sekidika, oyuncuların çoğunluğu gibi fakir bir hayattan gelmemiş.

Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Jesse Sekidika, oyuncuların çoğunluğu gibi fakir bir hayattan gelmemiş. Menajeri Murphy Olanrewaju, Brila'ya konuştu. Olanrewaju "Jesse şanslıydı. Babası onu İngiltere'ye eğitim almaya gönderdi. Mezun olduktan sonra futbol eğitimi aldı. Çalışma izni alsa orada kalabilirdi" dedi.
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