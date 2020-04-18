18 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Ömer Bayram ortada kaldı

Ömer Bayram ortada kaldı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.04.2020

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken koronavirüs öncesi yönetimle masaya oturmak üzereydi.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken koronavirüs öncesi yönetimle masaya oturmak üzereydi. , 2021'de kontratı sona erecek 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatacak ve maaşında düzeltmeye gidecekti. Ancak koronavirüs sebebiyle mali tablo kötüleşince Ömer'in durumu da ortada kaldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Yüzde 30 indirim Yüzde 30 indirim
Falcao Boca’ya Falcao Boca’ya
Sekidika şanslıymış Sekidika şanslıymış
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör