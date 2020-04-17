17 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Arda Turan'dan flaş paylaşım! Galatasaray...

Arda Turan'dan flaş paylaşım! Galatasaray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

Devre arasında ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve adı sürekli 'a transferi ile anılan milli yıldız , sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Turan'ın bu paylaşımı sarı-kırmızılı takıma yeni bir mesajı olarak gündeme geldi.

Son olarak 'de forma giyen milli yıldız , ile oynanılan karşılaşmada 'in elini öperek buzları eritmiş ve sarı-kırmızılı ekibe transferde açık kapı bırakmıştı.

Arda Turan Cimbom'a geri dönme istediğini sıkça dile getirirken, yönetimin veto etmesi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Bafetimbi Gomis resmen açıkladı! Galatasaray... haberin devamı

Bonservisi Barcelona'da olan tecrübeli orta sahanın yaptığı son paylaşım, Galatasaray'a yeni bir transfer mesajı olarak algılandı.

Aslan resimli bir puzzle'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Arda Turan, "Resmen tek başıma başardım..." notunu düşerek eşli Aslıhan Turan'ı etiketledi.

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