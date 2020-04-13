13 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Boca Juniors Falcao'nun peşinde

Boca Juniors Falcao'nun peşinde
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.04.2020

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merakla beklenen ve Katar'a gideceği konuşulan için sürpriz bir iddia da Güney Amerika'dan geldi. Bir süredir 'yi anılan 'un son olarak Kolombiyalı golcüye talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merakla beklenen ve Katar'a gideceği konuşulan için sürpriz bir iddia da Güney Amerika'dan geldi. Bir süredir 'yi anılan 'un son olarak Kolombiyalı golcüye talip olduğu iddia edildi. Arjantin ekibinin ezeli rakibi 'nin altyapısından yetişen ve daha sonra Avrupa'ya giden Falcao'yu düşündüğü, Galatasaray'dan ayrılma şartlarının Boca Juniors'un teklifine şekil vereceği iddia edildi.

F.Bahçe'nin gözdesine Aslan pençesi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Balotelli'den flaş Galatasaray kararı! Balotelli'den flaş Galatasaray kararı!
G.Saray'da corona virüsü arası nasıl geçiyor? Canlı yayında açıkladı G.Saray'da corona virüsü arası nasıl geçiyor? Canlı yayında açıkladı
Menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe... Menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör