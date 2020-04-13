Boca Juniors Falcao'nun peşinde

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merakla beklenen ve Katar'a gideceği konuşulan Radamel Falcao için sürpriz bir iddia da Güney Amerika'dan geldi. Bir süredir Edinson Cavani'yi anılan Boca Juniors'un son olarak Kolombiyalı golcüye talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merakla beklenen ve Katar'a gideceği konuşulan Radamel Falcao için sürpriz bir iddia da Güney Amerika'dan geldi. Bir süredir Edinson Cavani'yi anılan Boca Juniors'un son olarak Kolombiyalı golcüye talip olduğu iddia edildi. Arjantin ekibinin ezeli rakibi River Plate'nin altyapısından yetişen ve daha sonra Avrupa'ya giden Falcao'yu düşündüğü, Galatasaray'dan ayrılma şartlarının Boca Juniors'un teklifine şekil vereceği iddia edildi.

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