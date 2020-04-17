Galatasaray'da hedef 60 milyon lira

Bonuslarla 50 milyon Euro maaş bütçesi olan Galatasaray yönetiminin sezon sonuna kadar 24 milyon Euro’luk ödemesi bulunduğu öğrenildi. Bu rakamı yüzde 30 aşağıya çekerek 7.5 m-il yon Euro’ya yakın bir artı değer elde etmek isteyen yönetim, maaş zamlarını da rafa kaldırdı.

Liglere verilen corona molası nedeniyle büyük bir ödeme güçlüğü yaşayan Galatasaray yönetimi 'feda' operasyonuna resmen başladı. Futbolcular ve menajerleriyle görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar yüzde 30 indirim hedefliyor. Bonuslarla 50 milyon Euro'ya yakın bir maaş bütçesi olan yönetimin sezon sonuna kadar 24 milyon Euro ödemesi olduğu öğrenildi.



İLK GÖRÜŞME YÜKSEK MAAŞLILARLA



Sarı-kırmızılılar eğer bu rakamı yüzde 30 aşağıya çekerse 7.5 milyon Euro'ya yakın (Yaklaşık 60 milyon lira) artı değer elde etmiş olacak. Yönetimin ilk olarak takımın en çok kazanan isimleri Falcao, Muslera, Belhanda, Feghouli ve Seri ile masaya oturacağı öğrenildi



AVRUPA'DAKİ GİBİ EŞİT İNDİRİM



Alınan bilgilere göre Galatasaray, Avrupa'daki örneklerde olduğu gibi herkesten aynı oranda indirim isteyecek. İndirimi kabul etmeyen futbolculara tebligat gönderilecek ve ligler başlayana kadar ödeme yapılmayacak… Aynı kurallar teknik heyet için de geçerli.

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