17 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Astronomik tekliflere 'hayır' dedi

Astronomik tekliflere 'hayır' dedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Selçuk İnan'ın menajeri , oyuncusunun yeni kontratlar konusunda hiçbir zaman Galatasaray'a zorluk çıkarmadığını belirtip, başka kulüplerden gelen astronomik teklifleri reddettiğini söyledi.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Selçuk İnan'ın menajeri , oyuncusunun yeni kontratlar konusunda hiçbir zaman Galatasaray'a zorluk çıkarmadığını söyledi. Altıparmak, "Selçuk İnan 2011'de sözleşmeyi yaparken dahi çok fazla pazarlık yapmadı. Anlaşma 20 dakikada sonlandı. çağırdı. Takımın çok önemli oyuncusu olduğunu ve kaptan olarak bırakması gerektiğini söyledi. 3 sene daha uzattı. Geçen sene bitti, yine görüştük. Selçuk hiç düşünmeden kabul etti. Astronomik tekliflere rağmen Galatasaray'ı seçmiş bir oyuncu" dedi.

AYRIM OLMASIN!
Altıparmak indirim konusunda yerliyabancı ayrımı yapılmaması gerektiğini de belirtti. "Gelir düştüğü için fedakarlık yapacaktır. Eğer bu fedakarlık olmazsa daha büyük kaos olabilir" derken bir de uyarıda bulundu: Yerli ve yabancı oyuncular arasında zarar eşit olarak herkese adil bir şekilde bölüştürülmeli.

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