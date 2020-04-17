17 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Feghouli’nin aklı futbolda

Feghouli’nin aklı futbolda
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.04.2020

Feghoulı, evde geçen zamanında eski maçları izliyor. Futbolu çok özleyen sarı-kırmızılı futbolcu, geçen sezon Başakşehir'e attığı golü instagramdan paylaştı.

Feghoulı, evde geçen zamanında eski maçları izliyor. Futbolu çok özleyen sarı-kırmızılı futbolcu, geçen sezon Başakşehir'e attığı golü instagramdan paylaştı. 'Unutulmaz maçlar' yayınında röveşata vuruşunu hikayesinde yayınladı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Ndiaye'den Diagne'ye tepki! Ndiaye'den Diagne'ye tepki!
Melo'dan G.Saray mesajı! Döneceğim Melo'dan G.Saray mesajı! "Döneceğim"
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör