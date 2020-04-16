16 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Felipe Melo'dan gıda yardımı

Melo gönülleri fethetti! Tam 6 ton...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Bir dönem forması giyen ve sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen , yine gönülleri fethetti. Brezilyalı yıldız corona virüsü nedeniyle zorluklar yaşayan insanlara 6 tonun üzerinde gıda yardımı yaptı.

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