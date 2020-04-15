15 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Yıldız yağmuru

Yıldız yağmuru
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Menajerler Cimbom’a ünlü isimleri getirmek için sıraya girdi.

Falcao sonrası için hazırlık yapan Galatasaray yönetiminin adının Hulk'la anılması bile Avrupalı menajerleri harekete geçirdi. İlk olarak Mino Raiola, Bresica'dan ayrılmaya hazırlanan Balotelli'yi gündeme getirdi. Juventus'un göndermek istediği Higuain, Napoli ile sözleşmesi biten Mertens, adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Cavani de menajerler tarafından Galatasaray'ın önüne getirilen isimler oldu. Bu isimler heyecan yaratsa da "Bir daha kariyere para ödemeyeceğiz" diyen Terim'in aklında şimdilik genç adaylar var.

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