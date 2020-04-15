15 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Falcao’da ısrarcı

Falcao’da ısrarcı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

 Arabistan'tan Saudi Sport, Bafetimbi 'in indirim yapmayı kabul etmesine rağmen Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu'nun Falcao konusunda ısrarcı olduğunu yazdı.

Arabistan'tan Saudi Sport, Bafetimbi 'in indirim yapmayı kabul etmesine rağmen Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu'nun Falcao konusunda ısrarcı olduğunu yazdı. Gazete, Rumen teknik direktörün, sınıf atlamaları için Falcao gibi dünya çapında bir isme ihtiyaçları olduğunu söylediğini belirtti. Falcao için Gomis'in maaşıyla beraber Andre Carrillo ya da Sebastian Giovinco'dan bile vazgeçmeye hazır olduğu iddia edildi.
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