‘Kapı’ gibi gol
Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı 17’lik yıldız adayı İspanyolların gözdesi. Ancak F.Bahçe onu alıp transfer çalımı atmayı hedefliyor.
Türk futbolunun potansiyeli yüksek oyuncuları arasında yer alan Mustafa Kapı, Galatasaray ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamamıştı. Sarı-kırmızılılar 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadro dışı bırakmıştı. Genç yıldız adayının yeni rotasının neresi olacağı merak edilirken menajeri İspanya'yı işaret etti. Atletico Madrid, Sevilla, Celta Vigo gibi kulüplerin yakın takibinde olan Mustafa Kapı ile Fenerbahçe de ilgileniyor. Kanarya'nın genç futbolcuyu renklerine katarak Galatasaray'a 'ezeli bir gol' atmaya çalıştığı öğrenildi.
F.BAHÇE TWEETLERI VARDI
Mustafa Kapı kariyerinin henüz başlarında olsa da küçüklüğünde F.Bahçe taraftarı olduğu biliniyor. Kanarya'ya olan sevgisini paylaştığı tweetleri var.
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