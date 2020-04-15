15 Nisan 2020, Çarşamba
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SNEIJDER'İN MEMLEKETİ
İstanbul'da kendini rahat hissettiğini kaydeden Darri, Sneijder ile ilgili bir de anısını paylaştı: Bir gün taksiye bindim. Şoför 'Nerelisin?' diye sordu. 'Amsterdam' dedim. 'Wesley Sneijder'in memleketi! Çok güzel' dedi.
Galatasaray beni izliyor
Fatih Karagümrük'te forma giyen Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini izlediğini ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.
Fatih Karagümrük'te forma giyen Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini izlediğini ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi. Karagümrük'te iyi bir başlangıç yaptığını belirten Hollandalı sol açık, "Menajerim beni aradı ve 'Galatasaray seni takip ediyor. Normalde etkilenmemen için söylemezdim ama bu aynı zamanda senin ne kadar iyi futbolcu olduğunu, işini ne kadar doğru yaptığını gösteriyor' dedi. Bu da beni oldukça mutlu etti" diye konuştu.
SNEIJDER'İN MEMLEKETİ
İstanbul'da kendini rahat hissettiğini kaydeden Darri, Sneijder ile ilgili bir de anısını paylaştı: Bir gün taksiye bindim. Şoför 'Nerelisin?' diye sordu. 'Amsterdam' dedim. 'Wesley Sneijder'in memleketi! Çok güzel' dedi.
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