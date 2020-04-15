15 Nisan 2020, Çarşamba
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Emre Akbaba en iyisi
Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Alanyaspor’dayken çalıştırdığı Emre Akbaba’nın çok iyi bir gelişim gerçekleştirdiğini söyledi.
Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Alanyaspor'dayken çalıştırdığı Emre Akbaba'nın çok iyi bir gelişim gerçekleştirdiğini söyledi. Emre'nin çok zeki ve akıllı bir oyuncu olduğunu belirten Altıparmak, "Şu anda 'Türkiye'deki en iyi yerli oyuncu' diyebilirim. Layık olduğu yerlere geldi ve daha da fazlası olacak" diye konuştu.
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