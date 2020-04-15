15 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Akbaba en iyisi

Emre Akbaba en iyisi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Alanyaspor’dayken çalıştırdığı Emre ’nın çok iyi bir gelişim gerçekleştirdiğini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Alanyaspor'dayken çalıştırdığı Emre 'nın çok iyi bir gelişim gerçekleştirdiğini söyledi. Emre'nin çok zeki ve akıllı bir oyuncu olduğunu belirten Altıparmak, "Şu anda 'Türkiye'deki en iyi yerli oyuncu' diyebilirim. Layık olduğu yerlere geldi ve daha da fazlası olacak" diye konuştu.
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