15 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Mart ayına damga vurdu

Mart ayına damga vurdu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

, için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı.

, için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre, en çok konuşulan takım Galatasaray, teknik direktör , yönetici ise Abdurrahim Albayrak oldu. Hakemler kategorisinde Cüneyt Çakır ilk sırada yer aldı.
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