Onyekuru'nun parası Babel'den

Corona virüsü sonrası liglere verilen arayı değerlendiren Galatasaray gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını başladı. Devre arasında Monaco'dan kiralanan Onyekuru'yu takımda tutmak isteyen yönetim, Babel'i göndererek tasarruf etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Onyekuru'nun maliyetini Hollandalı yıldızdan çıkarmayı hedefliyor.

Galatasaray'da 2020-21 sezonuna yönelik kadro planlaması çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda devre arası Ajax'a kiralanan Ryan Babel, gelecek sezon da takımda yer almayacak.

Yıldız futbolcu, Hollanda ekibinin sözleşmesini feshetmesiyle birlikte takıma dönmeye hazırlansa da teknik heyetin aynı bölgede oynayan iki futbolcu arasında tercihi Henry Onyekuru oldu. Galatasaray, Babel'den elde edeceği tasarrufla takımda kalması istenen Onyekuru'nun maliyetini karşılamayı planlıyor.

2 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ajax'ta devam edip Euro 2020'de ortaya koyacağı performansla Babel'i satmayı hedefleyen yönetimin planları turnuvanın ertelenmesiyle suya düşse de menajeri Winny Haatrecht'ten futbolcusuna kulüp bulması istenecek.

Ayrılık planlandığı gibi gerçekleşirse Galatasaray 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncuya ödeyeceği 5 milyon eurodan kurtulacak. 2020-21'de Babel'den edilecek 2.5 milyon euroluk tasarruf ve kasaya girecek kiralama bedeli ile Onyekuru'nun kiralama bedeli ve garanti ücreti karşılanacak.

Geçen yıl olduğu gibi Onyekuru'nun transferini son ana bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı takım, Monaco ile masaya oturacak.

DİĞER