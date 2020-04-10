Galatasaray'a iki kötü haber birden! Seri ve Lemina...

Corona virüs salgını sonrası lige erilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Michael Seri ve Mario Lemina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız gazeteci Manu Lonjon, sosyal medya hesabından Fulham ve Southampton'ın sarı-kırmızılı takımın gelecek sezon da kiralamak istediği iki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığını ve oyuncuları satmak istediklerini açıkladı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Seri ve Lemina'dan kötü haberler geldi.

Eurosport'tan Manu Lonjon'un haberine göre Fulham, Cimbom'un gelecek sezon da kiralamak istediği Michael Seri'yi kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı ve sadece bonservis tekliflerini değerlendireceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların Seri ile birlikte kadrosunda tutmak istediği Lemina için de benzer bir senaryo gündemde. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'ın kiralık teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Seri, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda 25 maçta görev alan lLemina ise 1 gollük bir performans sergiledi.





DİĞER