10 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a iki kötü haber birden! Seri ve Lemina...

Galatasaray'a kötü haber! Seri ve Lemina...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

Corona virüs salgını sonrası lige erilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran 'da ve ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız gazeteci , sosyal medya hesabından Fulham ve Southampton'ın sarı-kırmızılı takımın gelecek sezon da kiralamak istediği iki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığını ve oyuncuları satmak istediklerini açıkladı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle lige verilen arada yaz dönemi için çalışmalarını sürdüren 'a Seri ve Lemina'dan kötü haberler geldi.

Eurosport'tan 'un haberine göre Fulham, Cimbom'un gelecek sezon da kiralamak istediği 'yi kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı ve sadece bonservis tekliflerini değerlendireceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların Seri ile birlikte kadrosunda tutmak istediği Lemina için de benzer bir senaryo gündemde. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'ın kiralık teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Seri, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda 25 maçta görev alan lLemina ise 1 gollük bir performans sergiledi.


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