Fatih Terim: Virüsü kimden aldım bilmiyorum
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüsünü kimden kaptığı merak ediliyordu. Son yapılan testi negatif çıkan deneyimli çalıştırıcı virüsü kimden kaptığı şeklinde gelen sorulara cevap verdi.
Corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra sıkıntılı günler geçiren Fatih Terim, hastalığı atlattığını ama çok dikkatli davranmaya devam ettiğini söyledi. Son yaptırdığı testi negatif çıkan tecrübeli çalıştırıcı, "Sonuçlarım düzeldi ama herkesten rica ediyorum salgınla mücadelede bir an için bile gevşememeliyiz. Çok dikkat ettim. Karantina kurallarına uymaya da devam edeceğim" dedi. Virüsü kimden kaptığı konusunda ise Candaş Tolga Işık'a, "Ben kimden aldım virüsü bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım" diye konuştu.
SUÇUMUZ YOK
Fatih Terim'e virüsün Abdurrahim Albayrak'tan, ona da eşinden geçtiği iddia edilmişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir de bu konuyla ilgili bir soruya, "Acımasızca bizi tenkit ettiler. Ama gördüler ki bizim suçumuz yok. Futbolun dışından bulaştı" ifadesini kullanmıştı.
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