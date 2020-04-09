''Mariano harika bir oyuncu''

Atletico MG Sportif Direktörü Mattos, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Mariano'nun transferi hakkında konuştu.

Tecrübeli oyuncuyla anılmalarıyla ilgili olarak, "Mariano'yu hepimiz biliyoruz. Harika bir oyuncu. Ancak finansal geleceğimizin ne olacağını bilemediğimiz bir ortamda onun için bir teklif hazırlamak zor" dedi.

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