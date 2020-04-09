09 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

''Mariano harika bir oyuncu''

''Mariano harika bir oyuncu''
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Atletico MG Sportif Direktörü Mattos, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Mariano'nun transferi hakkında konuştu.

Tecrübeli oyuncuyla anılmalarıyla ilgili olarak, "Mariano'yu hepimiz biliyoruz. Harika bir oyuncu. Ancak finansal geleceğimizin ne olacağını bilemediğimiz bir ortamda onun için bir teklif hazırlamak zor" dedi.

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