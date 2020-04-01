Babel dönüyor

Ajax devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel ile yollarını ayırdı. De Telegraaf'ta yer alan habere göre Hollanda ekibi, Babel ile birlikte 2 futbolcuyu daha gönderdi.

Ajax devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel ile yollarını ayırdı. De Telegraaf'ta yer alan habere göre Hollanda ekibi, Babel ile birlikte 2 futbolcuyu daha gönderdi. Ajax yetkilileri, Babel'in yanı sıra Huntelaar ve Nouri'ye de mektup göndererek sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi. Hollanda'da ligler süresiz askıya alınırken Ajax gelecek sezon takımda düşünülmeyen isimleri şimdiden göndermiş oldu.

Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek ülkesinin yolunu tutan 33 yaşındaki futbolcu, Ajax formasıyla çıktığı 5 maçta gol veya asist üretemedi.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki Ryan Babel ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda futbolundan çok özel hayatıyla gündem olan Hollandalı futbolcu, yeni takım bulamazsa bir kambur olarak kalacak gibi görünüyor.

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