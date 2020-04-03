03 Nisan 2020, Cuma
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Fatih Terim'den flaş paylaşım! Öğrencilerine mesaj gönderdi
Son dakika haberine göre, corona virüsü testi pozitif çıkan ve geçtiğimiz günlerde taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü testi pozitif çıktığını açıklayan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek evinde karantinaya giren Fatih Terim ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam, öğrencileriyle telekonferans yoluyla görüştüğü anlardan bir kare paylaşarak "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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