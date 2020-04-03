Fatih Terim'e iki test daha yapılacak

Bulgularında iyileşme görülmesi nedeniyle eve çıkmasına karar verilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e yakın zamanda bir test daha yapılacak. İkinci test ise 13 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Bulgularında iyileşme görülmesi nedeniyle eve çıkmasına karar verilen Fatih Terim'e yakın zamanda bir test daha yapılacak. İkinci test ise 13 Nisan'da gerçekleştirilecek. İlk test negatif çıksa bile karantinadan ayrılmayacak. Ancak 13 Nisan'daki test negatif çıkarsa Terim corona virüsünü yenmiş sayılacak.

CENGİZ HİÇ BIRAKMADI

Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la beraber Fatih Terim'in de koronavirüsle savaştığı dönemde Mustafa Cengiz işinin başından hiç ayrılmadı. Galatasaray Başkanı, bir yandan idari menajer Şükrü Hanedar diğer taraftan ise Okan Böke ve Mustafa Ergi ile alınacak önlemler ve yol haritası konusunda sürekli görüş alışverişinde bulundu.

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