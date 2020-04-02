02 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim yıldız avında! İşte yeni keşfi

Fatih Terim yıldız avında! İşte yeni keşfi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

Galatasaray'da önümüzdeki sezon için yerli oyuncu operasyonu sürerken, teknik direktör bir yandan da yabancı futbolcuları takip ediyor. Yıldız avına çıkan Terim, 2001 doğumlu Anis Ben Slimane'ye kancayı taktı.

Transfer bütçesi düşen , gelecek sezon yabancı takviyesi de yapacak ama bu isimler geleceğe yatırım niteliğinde olacak. Hastaneden taburcu olduktan sonra kendisini karantinada tutan başarılı hoca, WyScout üzerinden bol bol oyuncu izlemeye devam ediyor. Terim'in Danimarka'dan Brondby'nin 2001 doğumlu genç oyuncusu Anis Ben Slimane'yi de gözüne kestirdiği öğrenildi. Kopenhag doğumlu on numara, Tunus U20 Milli Takımında da forma giyiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Tele konferans yapacaklar Tele konferans yapacaklar
G.Saray ve F.Bahçe'den başsağlığı mesajı G.Saray ve F.Bahçe'den başsağlığı mesajı
Falcao gidiyor mu? Falcao gidiyor mu?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör