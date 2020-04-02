02 Nisan 2020, Perşembe
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Fatih Terim yıldız avında! İşte yeni keşfi
Galatasaray'da önümüzdeki sezon için yerli oyuncu operasyonu sürerken, teknik direktör Fatih Terim bir yandan da yabancı futbolcuları takip ediyor. Yıldız avına çıkan Terim, 2001 doğumlu Anis Ben Slimane'ye kancayı taktı.
Transfer bütçesi düşen Fatih Terim, gelecek sezon yabancı takviyesi de yapacak ama bu isimler geleceğe yatırım niteliğinde olacak. Hastaneden taburcu olduktan sonra kendisini karantinada tutan başarılı hoca, WyScout üzerinden bol bol oyuncu izlemeye devam ediyor. Terim'in Danimarka'dan Brondby'nin 2001 doğumlu genç oyuncusu Anis Ben Slimane'yi de gözüne kestirdiği öğrenildi. Kopenhag doğumlu on numara, Tunus U20 Milli Takımında da forma giyiyor.
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