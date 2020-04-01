01 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

13 Nisan’ı bekliyor

13 Nisan’ı bekliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Evde karantinada olan Terim’e iki test daha yapılacak ve durumu belli olacak. Buna göre dışarıya çıkabilecek.

test sonucu pozitif olmasına karşın 7. günde taburcu edildi. Bu durum tartışma konusu olsa da başarılı teknik adamın akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi. Ayrıca Terim ayrıca karantina kurallarına uyma sözü verdi. Ailesi ve diğer insanlarla en az hangi şartlarda temas edebileceğini öğrendi.

Terim'in tedavisinin hastane dışında yapılmasının bir başka nedeni de daha ağır hastalara yer açmak için… Bu arada Terim'in sağlık durumu da yakından takip edilmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik direktöre 13 Nisan Pazartesi günü iki farklı test daha yapılacak. Ancak o testleri negatif çıkarsa karantina dışına çıkabilecek.

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