Albayrak da taburcu oldu

Galatasaray'a bir müjde daha... 14 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, dün taburcu olduğunu açıkladı.

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Galatasaray'abir müjde daha... 14 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, dün taburcu olduğunu açıkladı. Twitter adresinden bir mesaj paylaşan Albayrak, tedavisine evde devam edileceğini belirterek, "Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor" dedi.