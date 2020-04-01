01 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Albayrak da taburcu oldu

Albayrak da taburcu oldu
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.04.2020

Galatasaray'a bir müjde daha... 14 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, dün taburcu olduğunu açıkladı.

Galatasaray'a bir müjde daha... 14 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, dün taburcu olduğunu açıkladı. Twitter adresinden bir mesaj paylaşan Albayrak, tedavisine evde devam edileceğini belirterek, "Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Babel dönüyor Babel dönüyor
Göksenin Köksal'ın acı günü Göksenin Köksal'ın acı günü
Galatasaray’da şok idman! Futbolcular... Galatasaray’da şok idman! Futbolcular...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör