31 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika! Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı!

G.Saray'dan Albayrak'a mesaj!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

Kulübü, testi pozitif çıkan ikinci başkan ve eşinin hastanedeki tedavisinin tamamlanıp taburcu olmasının ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"18 Mart tarihinde teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan İkinci Başkanımız Sn. ve değerli eşi Sn. Şükran Albayrak'ın son tetkiklerinin ardından hastaneden taburcu edilmelerine karar verilmiştir.

Albayrak Ailesi'nin tedavilerinin kalan kısmı evlerinde devam edecektir.

Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara da acil şifalar diliyoruz."

Albayrak'tan corona virüsü açıklaması haberin devamı

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