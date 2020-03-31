31 Mart 2020, Salı
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Son dakika! Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı!
Galatasaray Kulübü, corona virüsü testi pozitif çıkan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin hastanedeki tedavisinin tamamlanıp taburcu olmasının ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Galatasaray'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
"18 Mart tarihinde Koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi Sn. Şükran Albayrak'ın son tetkiklerinin ardından hastaneden taburcu edilmelerine karar verilmiştir.
Albayrak Ailesi'nin tedavilerinin kalan kısmı evlerinde devam edecektir.
Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara da acil şifalar diliyoruz."
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